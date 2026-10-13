L'Inter e Barilla sono sempre più vicine a una nuova partnership commerciale. La conferma arriva direttamente dal club nerazzurro, che nel bilancio consolidato al 30 giugno 2026, visionato da FCInter1908.it, fa il punto sulle trattative con i nuovi sponsor e sul rinnovo di alcuni accordi già esistenti.

Tra i nomi citati compare proprio quello di Barilla, con cui i contatti sono ormai in fase avanzata.

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Inter-Barilla, la conferma arriva dal bilancio ufficiale

Il riferimento si trova nella sezione dedicata agli avvenimenti successivi alla chiusura dell'esercizio, avvenuta il 30 giugno 2026.

Il documento riporta:

"Si segnala che, dopo la chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2026, sono state lanciate le nuove partnership con BBVA (“Jersey Sponsor – Sleeve) e LMDV Capital, mentre sono in fase avanzata i rinnovi contrattuali con Campari e Frecciarossa e la nuova partnership con Barilla".

Un passaggio che conferma come l'Inter stia lavorando concretamente all'accordo con Barilla. La società parla espressamente di una nuova partnership in fase avanzata, anche se nel bilancio non viene ancora annunciata la firma del contratto.

Non vengono inoltre specificati la durata dell'eventuale accordo, il suo valore economico o le iniziative che potrebbero essere realizzate insieme.

Inter, si lavora anche ai rinnovi con Campari e Frecciarossa

Barilla non è l'unico nome citato dal club. Nello stesso passaggio l'Inter conferma che sono in fase avanzata anche le trattative per il rinnovo delle sponsorizzazioni con

Due collaborazioni che la società vuole quindi portare avanti e sulle quali si sta lavorando per arrivare a un nuovo accordo.