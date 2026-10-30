Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport snocciola altri numeri del futuro Generali Stadium, che dal 2031 diventerà la nuova casa di Inter e Milan. Si legge:

"Il nuovo Generali Stadium sarà... grande anche nei numeri. Prima di tutto la capienza complessiva che sarà di 71.500 spettatori; l’impianto sorgerà all’interno di un’area da 281.000 metri quadrati. La superficie lorda del solo stadio sarà di 182.000, ai quali se ne aggiungeranno 12.500 per il podio. L’impianto avrà una lunghezza di 270 metri (300 se si considera anche il podio), mentre la larghezza sarà di 244. L’altezza sarà 70 metri dal livello del terreno di gioco alla copertura; 66 metri prendendo invece come riferimento il livello del parco".

"Il dato dei posti è quello che sicuramente interessa di più i tifosi: 59.692 saranno posti standard, 8.088 saranno destinati alle hospitality e altri 3.698 rientreranno nella categoria Premium. In tutto, dunque, saranno 11.786 i posti “pregiati”, quelli che garantiranno un sostanzioso aumento, rispetto ad adesso, dei ricavi da stadio. Gli Skybox (o Executive suite) saranno 60, in linea con i principali stadi di tutto il mondo. O almeno con quelli di costruzione moderna. Sono previste 394 postazioni per persone in sedia a rotelle. Le curve saranno da 11.600 posti ciascuna. Rispetto al San Siro attuale, dunque, ci sarà una riduzione complessiva di circa 4.000 persone. La progettazione prevede standard C90+ per garantire visuali ottimali da tutti i settori e posti molto più larghi e comodi rispetto agli attuali".

"Copertura Numeri importanti anche per quel che riguarda la copertura che avrà una struttura “spoke-wheel” e proteggerà tutti i posti dello stadio. Sul tetto saranno installati 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Le dimensioni della copertura saranno di 244 per 270 metri, che diventeranno 300 per 375 considerando anche il podio. L’impianto sarà completamente elettrico e il progetto punta alla certificazione LEED Gold e a un funzionamento carbon neutral. I milioni di euro spesi per l’isolamento acustico saranno 100".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)