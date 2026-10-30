Il progetto mastodontico di Inter e Milan non si fermerà alla realizzazione del Generali Stadium, che pur rappresenta il cuore dell'opera

Marco Macca
Generali STadium notte

Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

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Il progetto mastodontico di Inter e Milan non si fermerà alla realizzazione del Generali Stadium, che pur rappresenta il cuore dell'opera.

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Come riferisce la Gazzetta dello Sport, negli anni successivi nasceranno altre costruzioni annesse:

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"In un secondo momento, ovvero dal 2033 al 2036, saranno costruite le attività commerciali, l’hotel, gli appartamenti (1.500, verranno illuminati dall’impianto fotovoltaico dello stadio) e le altre opere intorno. Nasceranno anche gli store delle due squadre che avranno un’estensione di 2.500 metri quadrati l’uno. Rispetto ad adesso... un altro mondo. Benvenuti nel futuro".

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(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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