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Il Generali Stadium potrebbe essere lo stadio più all'avanguardia d'Italia, una volta che sarà sorto. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola si focalizza anche sull'operato degli architetti Foster e Manica e dei club per rendere l'impatto acustico non gravoso sulle case nei dintorni dell'impianto:

"Il Generali sarà lo stadio più tecnologico d’Italia. Ci saranno quattro maxischermi sul tetto e, tra primo e secondo anello, correrà un anello di led in cui mostrare immagini della partita, statistiche, pubblicità".

"Milan e Inter hanno messo a budget circa 100 milioni per l’isolamento dell’impianto, che sarà il più possibile insonorizzato per ridurre l’impatto acustico sulle case di via Tesio, distanti poco più di 70 metri. Come sarà possibile? Con un muro di sei metri in vetro che isolerà lo stadio e non porterà il rumore all’esterno. I vicini ringraziano".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)