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Una volta sorto il nuovo stadio, Inter e Milan procederanno alla demolizione graduale di San Siro. Ma, prima, ci sarà un lasso di tempo in cui i due stadi saranno lì, l'uno accanto all'altro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Arriverà il momento bizzarro in cui i due impianti sorgeranno uno accanto all’altro: sarà un tempo sospeso, molto breve, in cui passato e futuro, Giuseppe Meazza e Generali Stadium si guarderanno di sottecchi, come in un film western. È quello spazio temporale dopo la costruzione del nuovo impianto e prima della demolizione del vecchio: si inizierà a buttare giù solo dal 2031 in poi. Anche in questo delicatissimo passaggio servirà pazienza e molta buona volontà, il processo richiederà circa uno o due anni".

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"Senza contare che la trasformazione dell’intera zona continuerà negli anni a seguire: chi abita attorno lo sa da tempo, solo dopo un decennio il volto dell’intero quartiere di San Siro cambierà per sempre. La porzione superstite del Meazza sarà, comunque, adibita a uffici e spazi commerciali, ovviamente ancora da definire. Un po’ come il nuovo mondo intorno, perché la zona che oggi ospita campo e tribune diventerà parte di un’area edilizia tutta nuova tra museo, attività commerciali, hotel, spazi verdi e store dei club chirurgicamente divisi: 2.500 mq nerazzurri, 2.500 mq rossoneri. Per ora non sono previste abitazioni civili, come nel vecchio Highbury dove certi cuori Gunners hanno scelto di vivere lì dove un tempo guardavano segnare Henry".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)