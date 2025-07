Sono settimane cruciali anche per il futuro di San Siro e, di conseguenza, per la decisione di Inter e Milan sul futuro nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l'edizione milanese di Libero, il Sindaco Sala potrebbe non avere la maggioranza sul voto per la vendita dell'impianto ai due club:

"Che la “Scala del calcio” rischi di diventare il capolinea politico della giunta di sinistra che guida Milano è una sensazione che, con il passare delle ore, si fa sempre più forte. Procediamo con ordine. La delibera per la vendita di San Siro e delle aree a Inter e Milan da parte del Comune ora può arrivare in giunta e poi in Consiglio comunale per il voto finale dopo l’ok del Tar della Lombardia che aveva respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comitato “Sì Meazza”. Peccato che, nelle stesse ore, si sia abbattuto il noto terremoto urbanistico che ha paralizzato la città. Non è un mistero che proprio l’affaire “modello Milano” sia uno dei motivi principali dello slittamento della “partita” San Siro a settembre Ma buttare la palla in tribuna servirà a poco se Sala e compagni, nel frattempo, non saranno certi di arrivare al voto con una maggioranza sicura anche se risicata. E questa maggioranza oggi potrebbe non esserci (...)".