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Il nuovo stadio di Inter e Milan, che prenderà vita dal 2031 circa, si chiamerà "Generali Stadium", in virtù di un accordo commerciale con la nota compagnia di assicurazioni che, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non ha eguali nella storia dello sport:

"Hanno fatto uno stadio in abito da sera. Milan e Inter hanno affittato il Castello Sforzesco - un posticino... - e lì hanno presentato il nuovo impianto di San Siro. Già che c’erano, gli hanno dato un nome: “Generali Stadium”. Dobbiamo abituarci, San Siro non si sostituisce in un attimo, ma la prima impressione è di uno stadio elegante, slanciato, di stile. E poi tecnologico, pensato per la gente. Ah, caro: costerà 2,3 miliardi. «Ci lavoro dal 2017, nove anni, mi sembra sufficiente...», ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan".

"Subito i soldi, se siete venali. L’accordo con Generali è stato approvato in extremis ieri mattina ed è stimato in 650 milioni per vent’anni. Uno dei maggiori accordi sui naming rights nella storia dello sport, secondo alcune stime il maggiore in assoluto: significa che ognuno dei due club incasserà 16 milioni a stagione, molto più dei 10 che la Juve prende da Allianz. Non per caso, al derby ci sarà anche Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)