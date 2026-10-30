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Prima di demolire San Siro, Inter e Milan sono pronte a fare un regalo ai tifosi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i due club metteranno in vendita i seggiolini del Meazza:

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"Ci saranno, comunque, pezzi della leggenda da tenere in casa perché, prima che entrino in azione le ruspe demolitrici, Inter e Milan vorrebbero fare un ultimo regalo ai tifosi: dei 75.817 seggiolini attuali, almeno 60.654 potrebbero essere regalati o venduti. Rossi, arancioni, verdi e blu, gli stessi colori che da decenni distinguono i quattro settori dello stadio. Il piano, contenuto nel rapporto ambientale depositato dai club, prevede giornate dedicate, prenotazioni, personale di supervisione, smontaggio assistito e consegna tracciata. Ogni seggiolino pesa circa 4,5 chili e recuperarne oltre 60mila significherebbe sottrarre allo smaltimento circa 273 tonnellate di plastica, senza contare l’effetto romanticismo".

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"A quel punto sì che inizierà la distruzione vera e propria, stimata preliminarmente in 127 milioni di euro: dovrebbero essere prodotte circa 225mila tonnellate di macerie, 93.750 metri cubi. Ammonticchiandole, si tirerebbe su un grattacielo di una ventina di piani. La prima operazione tecnica sarà, comunque, il cosiddetto “strip out”, lo svuotamento completo dello stadio prima di intervenire sulle strutture: via cavi, quadri elettrici, tornelli, batterie. La seconda fase riguarderà la copertura costruita per Italia ’90: le grandi travi rosse, identitarie e iconiche, dovranno essere smontate ripercorrendo a ritroso le operazioni di fine anni Ottanta. Soltanto a quel punto comincerà l’abbattimento delle strutture in cemento armato e un’infinita processione di camion attraverserà la zona: trasporteranno montagne di macerie e di nostalgia".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)