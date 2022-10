Inter, 100 gol in Serie A per Dzeko: è il terzo più anziano di sempre a riuscirci

Importante traguardo per l'attaccante bosniaco, autore della rete che ha sbloccato il match contro il Sassuolo

Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Sassuolo-Inter: nerazzurri in vantaggio grazie al gol allo scadere di Edin Dzeko. Per l'attaccante bosniaco si tratta della rete numero 100 in Serie A, la seconda quest'anno dopo quella realizzata nel derby contro il Milan 3 settembre.