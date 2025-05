90 anni fa nasceva Luis Suarez: il ricordo dell’Inter

Luis Suárez Miramontes: impossibile fare classifiche, difficile anche racchiuderlo in una descrizione. Avesse giocato ai giorni nostri, i social sarebbero intasati dai video delle sue giocate. Ce li immaginiamo i Tik Tok con i suoi lanci millimetrici, i reel con i suoi dribbling. In un mondo che attribuisce etichette e facili esaltazioni, Luisito, fin da ragazzo, è stato il "maestro". Perché indossava la dieci, giocava a testa alta, usava il destro e il sinistro. Vedeva il gioco, aveva passo e uno stile unico. Fin dalle sue prime uscite con il Deportivo (lui nato proprio a La Coruna, il 2 maggio 1935) aveva incantato. Figlio di un macellaio, fratello di due calciatori. A 18 anni per la prima volta scese in campo con la squadra della sua città, contro il Barcellona. Vinsero i blaugrana 6-1, ma gli occhi e i commenti furono tutti per lui. László Kubala, formidabile centravanti ungherese, che poi diventerà suo compagno di squadra, lo disse subito, al termine della partita: "Questo ragazzo farà molta strada".

La serietà nella vita pari a quella in campo, il suo incedere andava di pari passo con una visione di gioco unica e totale. Era l'architetto del gioco: una definizione perfetta, firmata da uno dei più grandi di sempre, Alfredo Di Stefano. Quando il percorso di Luisito si legò a quello di Helenio Herrera, la strada per il successo iniziò a spianarsi. Vittorie e trionfi con il Barcellona, l'acclamazione a livello europeo con la conquista nel 1960 del Pallone d'Oro. Il primo spagnolo a militare nel campionato italiano: arrivò all'Inter nel 1961, per volere di Angelo Moratti.

Herrera e Suarez, per portare l'Inter sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo. I giornali, 20 anni prima di incollare il soprannome a Diego Armando Maradona, lo ribattezzarono "Pibe de Oro". Herrera, nel giorno della presentazione in nerazzurro, lo etichettò così: "Ha la velocità di Bicicli, il palleggio di Corso, la forza di Lindskog, il dribbling di Sivori, il tiro di Altafini". Il calciatore perfetto, insomma: regista e trequartista, assistman e finalizzatore. Ha letteralmente architettato i trionfi nerazzurri: lui, il 10 della Grande Inter, assieme ai compagni formò quella filastrocca unica e leggendaria di nomi che conquistarono 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. C'è uno schema classico che davvero oggi riempirebbe tutte le bacheche di appassionati, esperti, studiosi: Suarez dribblava, poi quasi con leggerezza, lanciava. Il pallone arrivava sempre, 40 metri più avanti, prima che tutti potessero capire. E quel pallone era lì, si adagiava preciso per la corsa del compagno, la maggior parte delle volte Giacinto Facchetti.

L'amicizia con Armando Picchi, il legame con tutto il mondo nerazzurro, la voglia di trasmettere la propria idea di calcio anche nelle vesti di allenatore e commissario tecnico. Al servizio dell'Inter, si è seduto per tre volte sulla panchina nerazzurra, poi nelle vesti di osservatore e dirigente ha firmato, tra gli altri, l'arrivo di Ronaldo. Oggi avrebbe compiuto 90 anni una Leggenda che ha ispirato generazioni. Come predicava Helenio Herrera, "Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez".