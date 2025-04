La gufata di Abatantuono: “Complimenti Inter per il Triplete, già vinto! Anche se…”

Abatantuono, intervistato da Repubblica, aggiunge: "Non va benissimo, oggi, ma ho goduto tanto in passato"

«Che turbamento è? Il Milan mi sta nell’anima da quando ero bambino e abitavo nello stesso condominio di Gianni Rivera. Non va benissimo, oggi, ma ho goduto tanto in passato… Posso solo fare i complimenti agli amici interisti che stanno per vincere il Triplete, anzi l’hanno già vinto. Un traguardo che si sono inventati loro, prima non esisteva, ma sono dettagli».