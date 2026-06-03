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fcinter1908 ultimora Abodi: “Euro 2032? Faremo ancora dell’Italia il centro del mondo”
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Abodi: “Euro 2032? Faremo ancora dell’Italia il centro del mondo”
"Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi", dice Abodi
"Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell'Italia il centro del mondo".
Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo commentando il lavoro per la ricerca degli stadi in vista degli Europei del 2032. "Noi andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario", ha aggiunto.
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