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Abodi: “Euro 2032? Faremo ancora dell’Italia il centro del mondo”

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"Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi", dice Abodi
Matteo Pifferi Redattore 

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"Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell'Italia il centro del mondo".

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Getty Images

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo commentando il lavoro per la ricerca degli stadi in vista degli Europei del 2032. "Noi andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario", ha aggiunto.

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