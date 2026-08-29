"La transizione" della nazionale di calcio "durerà un po' di tempo", "noi cercheremo non soltanto di monitorare, se no saremmo solo spettatori, stiamo invece attendendo che la Figc in questa nuova fase elabori un piano di riforma", ovvero "ci faccia capire, al di là della scelta del ct e del direttore tecnico, quali siano gli intendimenti per cambiare il verso di una storia che non cambia da sola". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, alla Festa Tricolore di Massa.

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"Il resto dell'Europa quanto meno viaggia dal punto di vista sulla competitività in modo molto spedito", ha osservato il ministro "si vede quanto si investa sui giovani, quanto ci sia ricambio generazionale" mentre "noi coi giovani italiani facciamo fatica anche se devo dire che alla prima giornata di campionato qualche piccolo segnale c'è stato. Ma non abbiamo bisogno di un piccolo segnale ma di una tendenza che si consolida nel tempo e che trova poi attuazione in campo".

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"Quindi fiducia - ha concluso -, ma nella misura in cui la fiducia ha bisogno di un tempo di attuazione. Mi auguro che settembre sia il momento giusto per poterci coinvolgere in riforme che in molti casi dipendono direttamente dalla Federazione e in alcuni casi dalla collaborazione che, non mancherà, con il Governo".