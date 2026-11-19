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I RETROSCENA DI LELE ADANI AL BSMT

Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del suo addio a Sky, del no a DAZN e di Antonio Cassano.

“Il rapporto con Antonio Cassano? La situazione ora è bellissima, abbiamo riorganizzato il lavoro, il percorso è in continuo divenire, con evoluzioni costanti. Questa estate abbiamo preso una pausa, ero in America ai Mondiali, Antonio e Nicola vanno stimolati. Non hanno un’attitudine naturale per il lavoro, ma sono compagni fidati e predisposti, hanno fiducia in me. Io col gruppo di lavoro ci dividiamo i compiti e loro hanno la partecipazione da artisti, da talent, oltre che da soci. Per gli aspetti soprattutto mentali devi avere le chiavi giuste.

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