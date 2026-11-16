Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tornerà in campo domani l'Inter per cominciare a preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta. Cristain Chivu, oggi a Coverciano per ricevere la Panchina d'Oro, ritroverà il gruppo in attesa di buone notizie anche dall'infermeria, sperando di poter contare prima possibile su Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Manuel Akanji. Lo svizzero è rientrato prima, saltando l'ultima partita con la sua nazionale, a causa di un leggero affaticamento che però non dovrebbe impedirgli di scendere subito in campo nel prossimo turno di campionato.

C'è un aggiornamento invece sul rientro degli altri nazionali. Coloro che sono già scesi in campo ieri sera, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it rientreranno mercoledì ad Appiano Gentile. Si rivedranno quindi Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Calhanoglu, Sucic, Diouf e Spence. Carlos Augusto e Zielinski, impegnati invece domani, si rivedranno nel centro sportivo nerazzurro nella giornata di giovedì. A quel punto Chivu si augura di avere il gruppo al completo, a eccezione di Ange-Yoan Bonny: l'ivoriano è l'unico elemento che di sicuro non prenderà parte alla sfida con l'Atalanta.