A margine della consegna del Premio Galbiati, Javier Zanetti si è soffermato su alcuni temi che riguardano l'attualità nerazzurra. Partendo dalla consegna della Panchina d'Oro oggi per Cristian Chivu:

"Sono felicissimo per Cristian, merita la Panchina d'Oro per quello che ha fatto e per quello che farà. E' un fratello per me, lo conosco da quando eravamo compagni e non avevo dubbi su quello che poteva fare. Sta facendo un ottimo lavoro con ragazzi che hanno personalità. La crescita di Chivu? Ha fatto un percorso con noi già nel settore giovanile, si vedevano l'ambizione e la passione per questo sport. Non avevamo dubbi perché è uno di famiglia, trasmette i valori che ha l'Inter e li conosce benissimo. Sa far per questo la differenza in certi momenti.

Noi come società non ci siamo mai nascosti, quando sbagliamo non cerchiamo alibi: ci prendiamo le nostre responsabilità e cerchiamo di guardare avanti. Siamo ambiziosi e vogliamo competere per grandi traguardi.

Si punta anche alla Champions League? Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni da giocare, ci sono i presupposti per sperare di far bene. Il campionato italiano è molto equilibrato, ci sarà da lottare fino alla fine. Lautaro? Sono felicissimo per lui, quando ci siamo conosciuti ci aspettavamo questo presente. E' un ragazzo di grande personalità, trasmette senso di appartenenza e ha voglia di mettersi sempre a disposizione. Nico Paz? E' un giocatore del Como, lo rispetto per questo e sono felicissimo stia facendo molto bene con l'Argentina".