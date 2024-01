Daniele Adani, ospite a La Domenica Sportiva, ha analizzato il successo dell'Inter sul campo della Fiorentina: "Con la Fiorentina è stata difficile per l'Inter, fino alla fine. È stata una vittoria sofferta. Quando parliamo dell'Inter parliamo di una squadra che ha 54 punti in 21 partite, 50 gol fatti e 10 subiti, che ha il capocannoniere, ha un portiere che ha fatto 13 clean sheet, il meno battuto e decisivo sul rigore di Nico Gonzalez. Ha fatto una partita vera, seria, non ha raddoppiato ma ha resistito, pur senza Calhanoglu e Barella.