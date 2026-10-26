Al tavolo della Domenica Sportiva si discute del clamoroso calcio di rigore negato all'Inter contro la Fiorentina per fallo evidente di Viery su Marcus Thuram
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
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Al tavolo della Domenica Sportiva si discute del clamoroso calcio di rigore negato all'Inter contro la Fiorentina per fallo evidente di Viery su Marcus Thuram.
Questa la domanda posta da Lele Adani: "Supponiamo che il VAR non c'è: torniamo indietro di 10 anni. Tu sei Orsato, Mauro (Bergonzi, ndr): tu cosa fai a questi arbitri per errori così evidenti?".
Replica l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Si sta fermi un mese! Ai miei tempi succedeva così. Un mese a casa: la domenica si va al supermercato con la moglie, ci si schiarisce le idee e si torna a rivedere bene dentro l'area. Ai miei tempi succedeva così, un mese a casa senza arbitrare".
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