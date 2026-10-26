Al tavolo della Domenica Sportiva si discute del clamoroso calcio di rigore negato all'Inter contro la Fiorentina per fallo evidente di Viery su Marcus Thuram

Marco Astori
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

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Al tavolo della Domenica Sportiva si discute del clamoroso calcio di rigore negato all'Inter contro la Fiorentina per fallo evidente di Viery su Marcus Thuram.

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Questa la domanda posta da Lele Adani: "Supponiamo che il VAR non c'è: torniamo indietro di 10 anni. Tu sei Orsato, Mauro (Bergonzi, ndr): tu cosa fai a questi arbitri per errori così evidenti?".

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Getty

Replica l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Si sta fermi un mese! Ai miei tempi succedeva così. Un mese a casa: la domenica si va al supermercato con la moglie, ci si schiarisce le idee e si torna a rivedere bene dentro l'area. Ai miei tempi succedeva così, un mese a casa senza arbitrare".

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