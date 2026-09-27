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"La Juventus è il club più grande d'Italia e siamo ambiziosi, ma non parlo di titoli: guardiamo di partita in partita, è ovvio che vogliamo competere per il titolo ma dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sodo". Così l'attaccante bianconero, Kerim Alajbegovic, sugli obiettivi stagionali della squadra. "Quando parli della Juve e ricevi da loro un'offerta non puoi pensarci due volte, ma andarci e basta - ha raccontato ai microfoni di Sport Mediaset - è stata un'ottima decisione da parte mia. E i tifosi sono fantastici, ci danno un'energia incredibile".

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Su Spalletti: "È un allenatore top, mi aiuta perché vuole sempre migliorare ogni dettaglio - ha spiegato il bosniaco classe 2007 - ho bisogno proprio di un allenatore che mi dica dove migliorare e non solo delle cose che faccio bene: lui mi aiuta a pensare meglio per diventare un top player, sono felice di lavorarci assieme".