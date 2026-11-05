Paolo Condò, su Skysport, è stato chiamato a parlare della sconfitta del Napoli contro il Porto e si è soffermato anche su quanto successo in campo tr de Bruyne e Lucca che hanno discusso apertamente. Si è poi fermato anche sul momento di Allegri.

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«Le parole del post partita? Sono le parole di un ambiente che si sta disgregando. C'è un vecchio proverbio che dice: 'Quando la barca affonda i topi scappano' e la sensazione è stata che Politano invitava ad assumersi le proprie responsabilità e si era visto un momento strano anche con il litigio in campo tra de Bruyne e Lucca. Non sappiamo cosa si sono detti, quindi non posso fare il fumetto con le parole, ma l'ex City pensa - secondo me - dove sono capitato con tutto quello che ho vinto? E alcuni di de Bruyne pensano: 'Questo doveva essere il fenomeno che doveva farci vincere ancora e progredire dopo lo scudetto vinto? E c'è questa incomunicabilità tra i due livelli che si è esplicitato in questo litigio plateale ma è chiaro che è successo in passato qualcosa lontano dalle telecamere», ha sottolineato.

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«Questa è la seconda volta che Allegri subentra a Conte in una squadra e dopo i tre scudetti vinti da Antonio a Torino, lui va lì anche forte della battuta di Conte che aveva detto a proposito della competitività della Juve in Europa: "Non si può andare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca". Allegri arrivò a conquistare due finali europee e mostrò che la sua intuizione di andare a Torino era giusta. Aveva ereditato una squadra, quella bianconera, con un'età media di 28.4, di campioni molto giovani allora c'era solo Pogba. Un anno fa Conte ha detto: "Non ci sto ad accompagnare una squadra ad un funerale". Aveva ragione lui evidentemente. L'età media del Napoli è di 29.4. Un anno in più soltanto rispetto alla media di quella Juve. A questo Napoli quindi manca qualcos'altro. Ma Allegri fino a questo momento non è riuscito a darglielo», ha aggiunto sul tecnico italiano.

(Fonte: SS24)