«L'Italia è un Paese nel quale il dibattito calcistico si basa su Allegri, inutile girarci attorno. Allegri polarizza e qualsiasi cosa succeda, dice una cosa sulla difesa e dicono che è un dinosauro che pensa solo alla difesa. Allo stesso modo, chi lo difende a spada tratta lo fa con un atteggiamento fideistico forse esagerato». Pierluigi Pardo ha parlato di Massimiliano Allegri e di come sia un allenatore che divide tifosi e opinionisti.

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«Sinceramente -ha aggiunto - l'inizio del Napoli è stato medio. Qualche partita positiva, come quella con l'Inter in cui mi era piaciuta molto la squadra azzurra. La partita col Bologna è buona. Qualche partita meno brillante. È una squadra che ha la base dell'anno scorso, non ha avuto un calendario semplice, tra qualche mese la valutazione sarà più chiara e molto più corretta, ma questi toni drammatici tra i detrattori e i sostenitori sono sempre polarizzanti. Non c'è un altro allenatore sul quale c'è un dibattito fideistico da una parte o l'altra. E chiaramente uno se lo porta dietro, dovrà dimostrare cose importanti cè molto da fare ma serve equilibruiio in un senso o l'altro».

(Fonte: DAZN)