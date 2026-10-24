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È stato un finale incandescente quello di Napoli-Roma. Prima il pareggio della squadra di Gasperini a ridosso del recupero seguito dall'espulsione di Massimiliano Allegri. Poi proprio le parole del tecnico partenopeo rilasciate ai microfoni di Dazn: "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Ma non avevo detto assolutamente nulla. Ma la prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più. Perché tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso credo di aver pagato una cosa come 80 mila euro di multa e d'ora in avanti devo smettere, non mi devo muovere o non andare più in panchina. Tutti gli altri vanno in campo, ribaltano, io sono stato fermo tutta la sera è sono stato cacciato fuori".

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Come se non bastasse, il Corriere dello Sport riporta altre dichiarazioni rilasciate a microfoni spenti dal tecnico dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza. "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento, ovviamente, è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro.