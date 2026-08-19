L'esterno inglese è pronto per iniziare concretamente la sua esperienza con la maglia nerazzurra
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Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Djed Spence, l'Inter attende ora di vedere l'esterno inglese all'opera sui campi di Appiano Gentile.
Il Corriere dello Sport spiega quando si potrà rivedere a Milano il nuovo numero 99 nerazzurro: "L'ex Tottenham è volato a Londra per sbrigare le ultime pratiche relative al permesso di lavoro essendo un cittadino britannico, non rientrante nell'Unione Europea. L'esterno è atteso a Milano domani, quando alla Pinetina riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Chivu dopo il giorno di riposo odierno concesso dall'allenatore".
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