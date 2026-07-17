Leggerissimo affaticamento per l'esterno che è stato fermato precauzionalmente dallo staff medico nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Inter in Germania, le immagini del primo allenamento
Seduta di allenamento questa mattina per l'Inter che si trova in ritiro in Germania a Donaueschingen. Dopo una sessione in palestra, i calciatori nerazzurri sono scesi in campo per una seduta di allenamento, la prima di questo ritiro, agli ordini di mister Chivu.
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Tutti presenti e a disposizione tranne Federico Dimarco per un leggerissimo affaticamento. L'esterno sinistro, come raccolto dall'inviato di FCINTER1908.IT, è stato fermato solo precauzionalmente per evitare problemi più importanti.
Nulla di particolarmente preoccupante per il giocatore che dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente già nella giornata di domani. Questo pomeriggio prevista una seconda seduta di allenamento per i nerazzurri.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in Germania Daniele Vitiello)
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