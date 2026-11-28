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Una chioma di folti capelli ricci a coronare una figura slanciata in area di rigore, il numero 9 sulla schiena: Alessandro Altobelli è stato uno dei giocatori più riconoscibili e significativi nella lunga storia dell'Inter. Centravanti implacabile e dotato di un innato senso del gol, Spillo ha segnato 209 gol in nerazzurro ed è il secondo miglior marcatore nella storia del Club.

In undici stagioni con la maglia dell'Inter, Altobelli ha collezionato 466 presenze, vincendo due Coppe Italia e lo Scudetto del 1979/80, l'ultimo vinto da una squadra composta da soli giocatori italiani.

Getty Images

Miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa Italia, il nome di Spillo sarà per sempre legato anche al Mondiale 1982 vinto dall’Italia in Spagna, competizione nella quale Altobelli segnò un gol nella finalissima di Madrid contro la Germania Ovest.

Nato a Sonnino il 28 novembre 1955, oggi Alessandro Altobelli festeggia 71 anni e riceve gli auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri.

(inter.it)