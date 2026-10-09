GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

Alessandro Altobelli, ex bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di TMW di alcuni diversi temi, partendo da un ricordo di Sandro Mazzola: "Come lo descriverei a chi non lo ha visto? Chi non lo ha visto si è perso tanto, nella vita. Sandro è stato un grande calciatore dell'Inter, della Nazionale e poi un grande dirigente", le sue parole.

Dove lo mettiamo nella storia del calcio italiano?"Io da interista lo metto al primo posto della storia dell'Inter".

Lautaro Martinez insegue il tuo secondo posto fra i migliori marcatori di sempre dell'Inter. Geloso o speri in lui?"Che sia il primo o il secondo posto non porta nessun vantaggio (ride, n.d.r.), mi auguro che mi raggiunga al più presto perché sono tifoso dell'Inter: più gol fa, più l'Inter potrà vincere. Gli faccio un in bocca al lupo".

Pio Esposito è interista dentro, come lo eri tu: ti rivedi in lui, in questo?"Il papà e il fratello sono sempre stati a Brescia, dove ci vediamo spesso, quindi li considero come i miei eredi. Pio sta dimostrando davvero di essere un giocatore forte, innamorato della maglia, non so dove possa arrivare. Può andare lontano, perché è un grande goleador".

L'Inter può arrivare a vincere la Champions quest'anno?"Mi auguro di sì, io non ci sono mai riuscito anche se sono arrivato lì vicino, segnando tanto. Beh, ho vinto la Coppa del Mondo, menomale! (ride, n.d.r.)".