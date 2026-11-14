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Pio Esposito è sulla bocca di tutti. Ancor di più dopo l'exploit in maglia azzurra dell'altra sera, in grado di confermare tutte le cose belle sul suo conto.

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Spillo Altobelli, amico di papà Agostino Esposito, non ha dubbi: «Alla sua età Pio è uno dei più forti al mondo, fa più di quello che era lecito aspettarsi. Se dico che è già un campione, non esagero». Ferdinando Possi, capo degli osservatori del Brescia ai tempi di Baggio, lo aveva capito presto: «I tre fratelli Esposito li ho portati con me insieme, con Donnarumma, che però non mi hanno preso perché costava 30mila euro di troppo. Pio aveva sette anni, ma mi era piaciuto più di tutti, perché faceva un sacco di gol».

(Fonte: La Repubblica)