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Durante la puntata di Elastici, l'ex centrocampista del Milan Ambrosini si è soffermato sull'Inter vista col Como e ha parlato delle idee di Chivu:

"La sensazione era di una squadra centrata su quello che dovesse fare. Andare scriteriatamente contro il Como è rischioso. Mi sembrava una squadra che avesse secondo me anche una situazione tattica dietro migliore, perché Bisseck che si fa beffare sul primo gol di Pulisic indirizza il gioco, forza il derby.

Per me non giocherà sempre così. Non torna indietro secondo me, Cristian. Ci sono momenti in una stagione in cui tu devi magari scalare in mezza marcia per poi farne due avanti. Io non penso che l'Inter sarà sempre questa. Penso che sia giusto pensare che in una stagione tu puoi anche all'interno di una partita interpretare diversamente.

Perché nel primo tempo non è che sono sempre stati lì ad aspettare. Cioè sono andati anche a prenderli. Però l'hanno fatto in maniera più coordinata. Secondo me la partita del derby all'Inter è nata male, dalle scelte fatte. Tornando un po' indietro per fare il paragone. A livello di concentrazione non puoi prendere due gol come ha preso l'Inter nei primi quattro minuti e poi ti condiziona tutto".