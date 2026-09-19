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Massimo Ambrosini, commentatore, ai microfoni di DAZN, ha analizzato così il pareggio di oggi tra Roma e Inter all'Olimpico: "Per me l'Inter è più contenta: ma la Roma non meritava di perderla. La Roma ha fatto meglio nel primo tempo rispetto a quanto ha fatto l'Inter nel secondo: ma per rimontare qua devi essere veramente forte. E' stata una gran bella partita, i cambi di Carlos Augusto e Sucic hanno aiutato molto.

ROME, ITALY - SEPTEMBER 19: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on September 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Bella partita, per me l'Inter è la più contenta ma la Roma esce non a testa alta, di più. Quando pensi di essere più forte inconsciamente scali la marcia ma qui non puoi permettertelo: può capitare, una squadra come l'Inter se avesse sistemato anche quello non parleremmo nemmeno di un campionato. Dovremmo fare un monumento se Roma e Como dovessero starle attaccate. L'Inter è una corazzata che può perdere 2-0 e rimontare: in questo momento è tanto".