Massimo Ambrosini, commentatore, ai microfoni di DAZN, ha analizzato così il pareggio di oggi tra Roma e Inter all'Olimpico
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
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Massimo Ambrosini, commentatore, ai microfoni di DAZN, ha analizzato così il pareggio di oggi tra Roma e Inter all'Olimpico: "Per me l'Inter è più contenta: ma la Roma non meritava di perderla. La Roma ha fatto meglio nel primo tempo rispetto a quanto ha fatto l'Inter nel secondo: ma per rimontare qua devi essere veramente forte. E' stata una gran bella partita, i cambi di Carlos Augusto e Sucic hanno aiutato molto.
Bella partita, per me l'Inter è la più contenta ma la Roma esce non a testa alta, di più. Quando pensi di essere più forte inconsciamente scali la marcia ma qui non puoi permettertelo: può capitare, una squadra come l'Inter se avesse sistemato anche quello non parleremmo nemmeno di un campionato. Dovremmo fare un monumento se Roma e Como dovessero starle attaccate. L'Inter è una corazzata che può perdere 2-0 e rimontare: in questo momento è tanto".
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