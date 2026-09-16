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L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, durante la puntata di Elastici, ha parlato dei rischi che si prende l'Inter e della quantità di occasioni che crea:

"Inter offensiva ma concede troppo? Il dubbio è una questione anche di quantità di volte in cui tu fai quella roba lì. Cioè l'Inter propone una mole offensiva per cui il rischio di cui si parla ne vale a maggior ragione la pena. Perché un conto se fai quelle robe lì e sono più, diciamo, i rischi, i contropiedi che prendi, che la produzione offensiva. L'Inter produce anche molto di più rispetto all'anno scorso".