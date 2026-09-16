Ambrosini ha parlato del gioco dell'Inter e dei rischi che si prendere la formazione di Chivu
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, durante la puntata di Elastici, ha parlato dei rischi che si prende l'Inter e della quantità di occasioni che crea:
"Inter offensiva ma concede troppo? Il dubbio è una questione anche di quantità di volte in cui tu fai quella roba lì. Cioè l'Inter propone una mole offensiva per cui il rischio di cui si parla ne vale a maggior ragione la pena. Perché un conto se fai quelle robe lì e sono più, diciamo, i rischi, i contropiedi che prendi, che la produzione offensiva. L'Inter produce anche molto di più rispetto all'anno scorso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA