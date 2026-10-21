Pur soffrendo, anche per l'inferiorità numerica, l'Inter ottiene una vittoria importantissima contro lo Shakhtar Donetsk
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Pur soffrendo, anche per l'inferiorità numerica, l'Inter ottiene una vittoria importantissima contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le considerazioni di Massimo Ambrosini:
"Vittoria importante, senza prendere gol, con una squadra che ha avuto la voglia anche di difendere in modo diverso. L'espulsione di Bastoni ha dato un'energia diversa e dà anche un sapore diverso a questa partita. L'Inter ha fatto la gara che doveva fare, vittoria importante".
(Fonte: Prime Video)
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