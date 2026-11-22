Getty

A DAZN, l’ex centrocampista e ora opinionista Massimo Ambrosini ha parlato così di Pio Esposito dopo la doppietta segnata nel primo tempo in Atalanta-Inter.

Getty Images

“Nel bagaglio Pio Esposito ha messo anche quella cattiveria, quella presenza sotto porta che magari all’inizio un po’ gli mancava. Un po’ meno nel gioco oggi rispetto ad altre gare, ma è stato determinante nelle conclusioni a rete. E un grande intervento di Sportiello gli ha negato il terzo gol, se no avrebbe fatto tripletta in un tempo”.