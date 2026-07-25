Il 26 luglio, domenica pomeriggio, si gioca l'amichevole dei nerazzurri che concluderanno il ritiro in Germania
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Domenica 26 luglio, allo stadio Wildpark, si disputerà l'amichevole tra il KSC e i campioni d'Italia dell'Inter. In Germania parlano di una sfida molto attesa che ha visto andare esauriti tutti i biglietti messi in prevendita il 13 luglio. Sono bastati venti minuti e i biglietti sono andati a ruba.
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"A tre anni di distanza dalla prestigiosa partita contro il Liverpool per l'inaugurazione del nuovo stadio Wildpark, diverse personalità di spicco saranno nuovamente ospiti del Wildpark: l'Inter onorerà il KSC con un'amichevole domenica 26 luglio, dando il via alla stagione", si legge sul sito Ka-news.de.
Per tutti i tifosi del KSC che desiderano raggiungere a piedi il Wildparkstadion dal centro di Karlsruhe, i sentieri nel bosco dietro il castello e il giardino del castello stesso sono ufficialmente riaperti dopo la forte tempesta del 16 luglio. I tifosi ospiti possono accedere allo stadio solo da Mühlburger Tor (ovest) o da Linkenheimer Landstraße. Devono parcheggiare nell'area di parcheggio riservata agli ospiti (P5) e da lì raggiungere direttamente il settore ospiti tramite un breve percorso. Secondo il sito web del KSC, il parcheggio è a pagamento all'ingresso; non sono disponibili biglietti in prevendita.
(Fonte: ka-news.de)
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