Domenica 26 luglio, allo stadio Wildpark, si disputerà l'amichevole tra il KSC e i campioni d'Italia dell'Inter. In Germania parlano di una sfida molto attesa che ha visto andare esauriti tutti i biglietti messi in prevendita il 13 luglio. Sono bastati venti minuti e i biglietti sono andati a ruba.

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"A tre anni di distanza dalla prestigiosa partita contro il Liverpool per l'inaugurazione del nuovo stadio Wildpark, diverse personalità di spicco saranno nuovamente ospiti del Wildpark: l'Inter onorerà il KSC con un'amichevole domenica 26 luglio, dando il via alla stagione", si legge sul sito Ka-news.de.

"L'Inter sta attualmente svolgendo il suo ritiro estivo presso l'Öschberghof di Donaueschingen, nella Foresta Nera. Sabato pomeriggio la squadra nerazzurra, con Marotta, si trasferirà a Karlsruhe per poi raggiungere il Wildpark di Karlsruhe, domenica pomeriggio, per un'amichevole contro la squadra di casa. Fischio d'inizio previsto alle 16.30. Ma per i tifosi che volessero vedere la partita c'è ancora la possibilità di acquistare dei biglietti per l'apertura stagionale del Wildpark: secondo il sito web del KSC, i biglietti per i posti in piedi costano 20,30 euro (prezzo intero), mentre i biglietti per i posti a sedere partono da 37,80 euro (prezzo intero). Per i visitatori che assisteranno all'amichevole, l'azienda di trasporti di Karlsruhe (VBK) offre un servizio navetta gratis a partire dalle 14:30 del giorno della partita tra Durlacher Tor (dalla fermata di Adenauerring a nord delle fermate del tram all'altezza dell'ex ospedale pediatrico) e Wildparkstadion", spiegano ancora.

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Per tutti i tifosi del KSC che desiderano raggiungere a piedi il Wildparkstadion dal centro di Karlsruhe, i sentieri nel bosco dietro il castello e il giardino del castello stesso sono ufficialmente riaperti dopo la forte tempesta del 16 luglio. I tifosi ospiti possono accedere allo stadio solo da Mühlburger Tor (ovest) o da Linkenheimer Landstraße. Devono parcheggiare nell'area di parcheggio riservata agli ospiti (P5) e da lì raggiungere direttamente il settore ospiti tramite un breve percorso. Secondo il sito web del KSC, il parcheggio è a pagamento all'ingresso; non sono disponibili biglietti in prevendita.

(Fonte: ka-news.de)