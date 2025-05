Il tecnico australiano paga il pessimo rendimento domestico del Tottenham, relegato fin dalle prime giornate nei bassifondi della classifica (21 sconfitte in Premier, 17esimo posto in classifica). Già direttore sportivo dei londinesi nel biennio 2021-23, Paratici tornerà a ricoprire il medesimo ruolo a breve, avendo come priorità quella di individuare la nuova guida tattica della squadra.