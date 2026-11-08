L'Inter sale in cattedra, vince 2-0 contro il Como a San Siro e ricorda a tutti chi è la favorita per il titolo
VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."
L’Inter domina il Como, reagisce alla sconfitta nel derby e conferma l’ottima reazione avuta in Champions contro il Feyenoord.
I nerazzurri partono con il piede giusto e indirizza immediatamente la partita, realizzando due reti nei primi 20’ grazie a Pio Esposito e Thuram. Una volta acquisito il doppio vantaggio, la formazione nerazzurra gestisce senza particolari difficoltà il confronto, confermando sul campo una superiorità mai realmente messa in discussione. Anche l'agenzia Ansa si inchina alla prestazione dell'Inter: LEGGI IL RACCONTO DELLA PARTITA
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