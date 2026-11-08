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Marcus Thuram è stato protagonista di un'altra grande prestazione da urlo con l'Inter. L'attaccante francese ha segnato il 2-0 contro il Como dando prova di maturità e mettendo in seria difficoltà la difesa del Como.

Per Thuram un'altra prova convincente nonostante un tour de force che lo ha visto sempre in campo dall'inizio, complice l'assenza di Lautaro per infortunio. Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha riportato importanti novità lato contrattuale proprio riguardanti il francese:

Getty Images

"Sulla vittoria dell'Inter c'è il volto di Marcus Thuram, l'Inter ha tutta l'intenzione di sedersi ad un tavolo con il procuratore di Marcus Thuram, Meïssa N'diaye, e di lavorare al suo contratto. Diciamo che Thuram si sta aiutando, partita dopo partita, Thuram, soprattutto in questa fase senza Lautaro Martinez, ha aiutato l'Inter con prestazioni eccezionali, a volte da riferimento quasi unico davanti come nel caso del derby.

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Thuram si sta aiutando anche da un punto di vista contrattuale, da parte della società c'è tutta l'intenzione di lavorare a diversi contratti: da Carlos Augusto che rinnoverà presto, per Dimarco ci si siederà ad un tavolo ma è già stata attivata l'opzione, con Calhanoglu l'Inter parlerà col suo procuratore nelle prossime settimane ma Thuram non è un discorso urgente ma c'è la volontà dell'Inter di preparare un percorso contrattuale anche per lui"