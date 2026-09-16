Un ritorno nei luoghi che hanno scritto una parte indimenticabile della sua storia. Lothar Matthäus è tornato a vivere l’Inter da vicino nei luoghi che hanno accompagnato la sua avventura in nerazzurro: l'ex centrocampista tedesco ha visitato l'Inter HQ, San Siro e l’Inter Training Center di Appiano Gentile in un viaggio tra ricordi, emozioni e un legame con i colori nerazzurri rimasto intatto nel tempo.

Pallone d’Oro, Campione d’Italia e leader di una delle Inter più forti di sempre, Matthäus ha lasciato un segno indelebile nella storia del Club. Arrivato a Milano nel 1988, il centrocampista tedesco è stato tra i protagonisti dello Scudetto dei record conquistato nella stagione 1988/89 e ha contribuito ai grandi successi nerazzurri di quegli anni. Oggi, a distanza di tempo, il suo legame con l’Inter continua a vivere attraverso ricordi che hanno San Siro e il mondo nerazzurro come sfondo.

Getty Images

Il viaggio è iniziato nella serata del 14 settembre, quando Matthäus è tornato a San Siro per assistere al match tra Inter e Udinese, terminato con un pirotecnico 5-3 in rimonta per la squadra di Chivu. Un ritorno speciale celebrato nel pre-partita, con Lothar che ha calcato nuovamente quel prato su cui un tempo ha dipinto magie, per poi sedersi sugli spalti del luogo che lo ha visto protagonista in alcune delle pagine più memorabili della sua carriera con la maglia dell’Inter.

La mattina successiva, il 15 settembre, Matthäus ha fatto visita all’Inter HQ per un'immersione nella storia del Club, trascorrendo un momento nella sala trofei. Tra coppe, cimeli e immagini del passato, l’ex centrocampista ha ritrovato i ricordi delle stagioni vissute in nerazzurro.

Il viaggio è poi proseguito a San Siro, con una visita speciale sul tetto dello stadio e la suggestiva Skywalk. Dall’alto del Meazza, Matthäus ha potuto osservare ancora una volta il teatro in cui ha compiuto alcune delle sue imprese più leggendarie con la maglia dell’Inter. L’ultima tappa è stata l’Inter Training Center, dove Matthäus ha incontrato il presente nerazzurro ripercorrendo emozioni e ricordi, riassaporando il significato di quei colori che, ancora oggi, continuano a essere parte della sua storia.