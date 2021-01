Sky – Inter, pari amaro a Roma ma pagina già girata. Il tarlo di Conte…

L’Inter ha girato subito pagina e non potrebbe fare altrimenti neanche volesse. Perché dopo il pari con la Roma, che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato, arrivano la sfida diretta con la Fiorentina per la Coppa Italia e poi, per il campionato, la Juventus. A Skysport, Paventi ha sottolineato: “La squadra deve trovare fiducia nelle qualità espresse dai singoli (secondo gol per Skriniar, Hakimi che ha segnato il sesto gol in stagione e uomo assist). Poi ci sono giocatori che devono sbloccarsi anche in fase difensiva con qualche giocatore che deve crescere. E Vidal che non riesce a trovare gol. La formazione nerazzurra necessita di trovare equilibrio almeno nell’approccio alla partita perché nel primo tempo subisce sempre gol e deve sempre inseguire. Questo resta uno dei tarli dell’allenatore nerazzurro in questo inizio. Se migliora in questo l’Inter, oltre a diventare più competitiva, diventerà una squadra forte e solida”.