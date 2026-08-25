È bastata una sola giornata perché si innescasse il caos. La Serie A riparte con le solite polemiche arbitrali e alcuni episodi controversi hanno fatto finire gli arbitri nella bufera inaugurando il nuovo corso di Orsato come peggio non si poteva. "Gli arbitri sono già finiti nella bufera, dopo appena una giornata. E se il bilancio non si è aggravato e solo perché il Milan ha battuto nettamente il Torino, altrimenti al coro delle lamentele (e delle preoccupazioni che circolano a via Rosellini) si sarebbe aggiunta anche la società di Cardinale. Il Genoa ancora non si dà pace e non capisce neanche il perché di una spiegazione che resta nel “grigio”, il colore che va di moda alla CAN. “Grigio” l’episodio che ha coinvolto De Bruyne e Vasquez, e che però è stato risolto a favore del «play on» in onore alla linea-Orsato (soglia alta, pochi interventi VAR)".

"E se è difficile da definire “grigi” il tocco di gomito di Fagioli e la manata in faccia di Hermoso su Mastrantuono sul gol di Malen in Roma-Fiorentina, “grigio” è anche il tocco di mano di Vlasic su cross di Cissè in Torino-Milan, risolto - ma manca ancora l’ufficialità - a favore dell’errore di arbitro e VAR. Un problema doppio per il nuovo designatore", sottolinea il Corriere dello Sport.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Adrien Rabiot of AC Milan celebrates with team-mates after scoring the goal during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

"Perché a Lissone c’era il suo scudiero fedelissimo, il nuovo capo degli arbitri del basket italiano (sì, proprio così) Mazzoleni, la cui valutazione era per il non rigore (addirittura i maligni insinuano che, in caso fosse stato concesso, lo avrebbe tolto... sarebbe stato troppo) e ovviamente no intervento (chiaro, altrimenti lo avrebbe fatto). Una tesi che ha resistito anche ieri mattina, ma che potrebbe aver perso forza strada facendo. «Era rigore» si vociferava ieri nelle segrete stanze dell’AIA, dopo un veloce confronto con il designatore Orsato e la sua squadra. Non poteva essere diversamente: Vlasic, già a braccia larghe, allarga il destro e crea un ostacolo al pallone, è in opposizione al tiro, fa se stesso più grande. Difficile sostenere il contrario. Ecco perché, probabilmente, in questo caso sono arrivati ad una sintesi differente. Più rigore, all’interno di un episodio «grigio».

"Tutto questo ha creato un iniziale stato di agitazione nelle società. Quelle coinvolte, quelle che hanno preferito fare passo visto il risultato, quelle che sono state semplicemente spettatrici. Il clima non è buono, quello che è successo potrebbe succedere di nuovo. A chiunque, ecco perché è cominciato un tam tam parallelo".

(Corriere dello Sport)