Il portiere che è stato anche nel mirino dell'Inter a gennaio ha parlato alla fine della gara contro la Mauritania e non era contento della prestazione

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 12:02)

Niente finalissima e la Nazionale argentina ha optato per due amichevoli in questa pausa per la quale non è stato convocato Lautaro Martinez che sta tentando di recuperare dall'infortunio che lo ha messo ko col Bodo e sta cercando di rimettersi a disposizione per Inter-Roma, che si gioca domenica di Pasqua, il 5 aprile.

La selezione di Scaloniha giocato stanotte contro la Mauritania e ha vinto due a uno. Enzo Fernandez ha segnato al 17esimo il gol dell'1-0 e ha raddoppiato Nico Paz (che nel secondo tempo ha fatto posto a Messi) su punizione. Al 94esimo è arrivato il gol di Lefort Ethmane per il 2-1 definitivo.

La prestazione però sembra non aver convinto a pieno il portiere dell'Albiceleste, Dibu Martinez (che a gennaio ha avuto contatti con l'Inter) che alla fine della partita ha avuto qualcosa da rimproverare a sé stesso e ai suoi compagni.

«È un bene se non abbiamo giocato la Finalissima se dobbiamo giocare così. Per rappresentare la nazionale, dobbiamo giocare meglio. La squadra avversaria ci ha messo troppa pressione. Non conoscevamo bene l'avversario. Loro hanno lottato come leoni, ma noi dobbiamo metterci un po' più di cuore. Ci è mancata intensità, impegno, solidità e convinzione. Quando indossi la maglia della Nazionale, devi fare molto meglio. Forse c'è stata un po' meno intensità per paura di infortuni, ed era da tanto tempo che non giocavamo insieme, ma non dobbiamo crearci alibi», il duro commento del portiere.

Prossima amichevole in programma quella contro lo Zambia nella notte del primo aprile.

(Fonte: Maxi Foot)