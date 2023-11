Il ct Sylvinho ha lasciato in campo per tutta la durata dell'incontro il centrocampista classe 2002 dell'Inter

Altri 90 minuti di gioco per Kristjan Asllani che, dopo essere sceso in campo da titolare e per tutta la durata dell'incontro contro la Moldavia, è stato confermato anche per l'ultima gara del girone di qualificazione a Euro 2024 contro le Far Oer (gara terminata 0-0, Albania già qualificata). Il centrocampista dell'Inter sta ricevendo la fiducia del ct Sylvinho, e si candida ora a disputare un Europeo da protagonista con la sua Nazionale.