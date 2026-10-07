Una doppietta di Kristjan Asllani ha permesso all'Albania di battere San Marino solo nel recupero. Al termine della gara, l'ex centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di San Marino Tv

"Sinceramente c'è da fare i complimenti al San Marino perché è venuto qua, ha giocato a viso aperto e non era scontato, quindi facciamo i complimenti. Non è stato facile oggi per noi, abbiamo fatto un primo tempo buono, però sai un po' mezzo e mezzo, forse un po' la stanchezza, però erano quattro partite in 15-16 giorni anche per loro. Abbiamo avuto grandi difficoltà, però ci portiamo a casa questi tre punti e il primo posto nel girone adesso".

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"Sono venuti qua in questo stadio dove secondo me è difficile giocare a viso aperto e quindi gli faccio anche un grande in bocca al lupo. Siamo siamo una bella squadra. Ora abbiamo iniziato un nuovo ciclo con mister Maran, siamo contenti, avevamo fatto due amichevoli in estate, però eravamo un po' tutti mezzo e mezzo, sai, c'erano le vacanze, adesso ci siamo ricompattati tutti. Siamo contenti, peccato per la partita che abbiamo avuto in Finlandia, per quel rosso, però questo è il calcio".

Foto da Twitter: @AlJaziraFC_EN

Sul possibile ritorno del centrocampista in Italia: "Non lo so, adesso ho iniziato questa nuova esperienza e dico la verità, vorrei rimanere a lungo". In estate il centrocampista si è trasferito in prestito all'Al Jazira, prestito sulla base di 1,5 milioni con obbligo di riscatto condizionato alle presenze per altri 5 milioni.

(San Marino Tv)