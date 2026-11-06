Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Io per primo dico ancora che l'Inter è la più forte: però ha il centrocampo meraviglioso di questi anni che comincia ad avere qualche acciacco.

Getty Images

Perché un conto se hai al massimo della forma Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, un'eccellenza in Italia e in Europa, un altro è se non ce l'hai e se metti Stankovic e Sucic, giocatori interessanti che non stanno mai a quel livello. Continuo a pensare che sia la più forte, ma con un paio ritocchini, se zoppica come nel derby, Roma e Como possano avere ambizioni di vittoria dello scudetto: sembra subordinato all'eventuale calo dell'Inter".