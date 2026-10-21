VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Paolo Assogna, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto e delle rivali dell'Inter.

FCIN1908/ Stadio San Siro, c'è la data ufficiale di presentazione del render del nuovo impianto

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"Sapete come la penso: se l'Inter, che per me è strafavorita per la vittoria del campionato, sbaglia, la Roma insieme al Como è la squadra favorita. Non puoi vincere tutte le partite: a prescindere da come andrà al Maradona, il Como e la Roma restano le anti-Inter".