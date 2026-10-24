Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Paolo Assogna ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Roma
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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Paolo Assogna ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Roma. Ecco le sue parole sul campionato:
"In campionato l'Inter non sbaglia praticamente mai e, dunque, se la Roma vuole assumere uno status da grande, deve fare un salto di qualità contro le grandi".
"Contro i nerazzurri e contro il Real Madrid ha avvertito dei cali di tensione. Quando giochi un calcio di quel tipo, può succedere".
(Fonte: Sky Sport)
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