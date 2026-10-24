Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Paolo Assogna ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Roma

Marco Macca
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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Paolo Assogna ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Roma. Ecco le sue parole sul campionato:

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"In campionato l'Inter non sbaglia praticamente mai e, dunque, se la Roma vuole assumere uno status da grande, deve fare un salto di qualità contro le grandi".

ROMA COMO GASPERINI
Getty Images

"Contro i nerazzurri e contro il Real Madrid ha avvertito dei cali di tensione. Quando giochi un calcio di quel tipo, può succedere".

(Fonte: Sky Sport)

Assogna

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