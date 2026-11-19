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Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di giornata prevedeva una prima fase di attivazione generale, seguita da un lavoro per reparti su linea difensiva e sviluppi offensivi.

Sono tornati a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali anche Elmas, Kolašinac, Obrić, Samardžić e Zalewski.

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Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou hanno svolto un lavoro in palestra e individuale sul campo. Terapie e palestra invece per Pompei.

La preparazione alla partita con l'Inter di domenica alla New Balance Arena proseguirà domani, venerdì 20 novembre, con un altro allenamento pomeridiano a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

(atalanta.it)