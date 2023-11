Verso Atalanta-Inter, rebus Scalvini: si decide oggi. Ecco dubbi e scelte di Gasp

Dubbio Scalvini

“Verso Atalanta-Inter con il dubbio Giorgio Scalvini. Anche ieri il difensore cresciuto nel vivaio si è allenato a parte con una seduta individuale, la lombalgia che già lo aveva costretto a uscire contro l’Empoli non è superata del tutto e il ragazzo va considerato in forse per la sfida di domani alle 18. Nella conferenza stampa di oggi Gasperini probabilmente sbroglierà la matassa, se Scalvini non dovesse farcela è pronto capitan Toloi (per lui sarebbe la gara numero 99 con la fascia al braccio da quando c’è Gasperini in panchina) ma è nelle alternative che i nerazzurri sono un po’ contati: Palomino è infortunato, l’unico giocatore di ruolo in panchina sarebbe Bonfanti (altro 2003) con alcuni elementi come Hateboer e Ruggeri che, da braccetti, possono adattarsi.