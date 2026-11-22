Intervistato da La Voce delle Valli, Stefano Colantuono ha commentato l'inizio di stagione non facile dell'Atalanta. La squadra di Sarri questa sera è attesa da una gara complicata contro l'Inter.

"Anche Gasperini all’inizio ha avuto delle difficoltà. La lungimiranza e la bravura della proprietà è stata aspettare un attimo e vedere cosa poteva succedere. E da lì piano piano è partito un certo tipo di discorso. Con Sarri la situazione è analoga, con una differenza. Prima l’Atalanta era caratterizzata al massimo da un ottavo posto, che poi è stato il mio, che ti aveva permesso di riaffacciarsi in Europa perché si sarebbe potuto andare a disputare l'Intertoto".

"Prima c’erano stati anni di campionati sofferti e anche di retrocessioni. La continuità nella categoria l’ha ripresa con il sottoscritto, poi 4-5 anni di Serie A senza più finire in B. Adesso l’Atalanta lo step in avanti l’ha fatto. Però non si può pretendere ogni stagione di qualificarsi per la Champions. Ci vuole anche un po’ di pazienza, perché è una stagione un po’ particolare".

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"Una partita molto complicata quella contro l'Inter. Tanto per l’Atalanta, quanto per l’Inter. Perché dopo una pausa è tutto più intricato. Si tratta di una di quelle gare che sfuggono al pronostico. E l'enigma non deriva solo dal punto di vista fisico con i potenziali acciacchi di qualcuno che ha giocato in nazionale in settimana, ma anche dal punto di vista mentale. Perché chi ha disputato un match importante può rientrare scarico. E questo, in teoria, è il nodo più complesso da sciogliere".

(lavocedellevalli.it)