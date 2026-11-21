Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si avvicina la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e l'Inter si prepara ad affrontare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, valida per la 12ª giornata di Serie A. I nerazzurri, secondi in classifica a quota 28 punti, sono reduci dalla vittoria di San Siro contro il Como nell'ultimo impegno prima della pausa, mentre la squadra di Sarri ha conquistato tre punti in casa del Monza nell'ultimo turno e occupa la dodicesima posizione in classifica con 14 punti.

I PRECEDENTI

Sono 130 i precedenti tra Inter e Atalanta in Serie A: i meneghini contano 71 successi contro i 24 dei bergamaschi, con 35 pareggi a completare il quadro. L'Inter è la squadra contro cui l'Atalanta ha perso più partite (71) e ha subito più gol (234) nella massima serie. L'Inter è reduce da una serie positiva contro la Dea, avendo collezionato sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A, dopo aver raccolto due successi nelle nove precedenti sfide nella competizione (6N, 1P). Per quanto riguarda i precedenti a Bergamo, l'Inter ha conquistato quattro vittorie negli ultimi quattro confronti: sono 25 i successi meneghini in casa della Dea, con 25 pareggi e 15 vittorie dell'Atalanta a completare il bilancio.

Getty

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter ha iniziato il campionato con 9 vittorie nelle prime 11 giornate, realizzando 28 reti e subendone 13. I nerazzurri hanno sempre cercato di imporre il proprio gioco contro ogni avversario affrontato, come testimoniano i dati sul possesso palla (60,7% a partita, secondo miglior dato del campionato) e quelli sulle conclusioni tentate e subite: l’Inter è infatti la squadra che ha effettuato più tiri (234) e che ne ha concessi meno (108) nella Serie A in corso. La differenza tra tiri fatti e subiti è di +126: solo Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127) ne hanno una più ampia nei cinque grandi campionati europei 2026/27.

La squadra di Chivu è anche quella col maggior numero di legni colpiti (10), quella con più palloni toccati (452) in area avversaria e quella che ha realizzato più reti da palla inattiva (8). I nerazzurri hanno dimostrato carattere e voglia di vincere in ogni occasione in questo avvio di stagione, riuscendo quasi sempre a ribaltare uno svantaggio iniziale nei finali di partita: i 13 punti ottenuti dall’Inter da situazioni di svantaggio in questa Serie A sono un record considerando i cinque grandi campionati europei 2026/27. Punti arrivati grazie alla lucidità e alle qualità espresse negli ultimi minuti di partita: quella di Chivu è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75° minuto di gioco in questa Serie A (nove, più del del doppio rispetto a ogni altra).