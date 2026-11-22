Marcus Thuram si è procurato un calcio di rigore perché ha costretto Zappacosta a stoppare un pallone con una mano a pochi cm dalla porta difesa dell'Atalanta, con Sportiello ormai battuto. Luca Marelli ha spiegato su DAZN perché il calciatore dell'Atalanta non è stato espulso a suo parere, ma solo ammonito.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"È il secondo movimento quello punibile. Il primo tocco non è punibile perché è un movimento naturale: cade sopra il pallone. Da terra il giocatore atalantino compie un secondo movimento col braccio sinistro per evitare che il pallone possa rimanere in zona, lo allontana dalla linea di porta. Il cartellino giallo è secondo me corretto perché il pallone nella sua dinamica non sarebbe più entrato, è fermo, viene semplicemente spostato da Zappacosta. Il pallone si ferma sul primo tocco, poi c'è un movimento col braccio sinistro a togliere e il cartellino rosso non è dovuto", ha spiegato.

(Fonte: DAZN)